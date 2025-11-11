Après-midi jeux et crêpes Café-épicerie du Plan B La Turballe

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

2025-11-11

L’association du Plan B propose un après-midi jeux et crêpes !

Venez découvrir les jeux du Café-bar et/ou apportez ceux que vous souhaitez partager.

Des jeux pour tou/te/s pour un moment convivial.

Crêpes proposées à partir de 16h. .

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

