Après-midi jeux et crêpes Café-épicerie du Plan B La Turballe mardi 11 novembre 2025.
Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe
Début : 2025-11-11 15:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
2025-11-11
L’association du Plan B propose un après-midi jeux et crêpes !
Venez découvrir les jeux du Café-bar et/ou apportez ceux que vous souhaitez partager.
Des jeux pour tou/te/s pour un moment convivial.
Crêpes proposées à partir de 16h. .
Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
