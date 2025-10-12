Après-midi jeux et goûter intergénérationnel La Semaine Bleue Salle jaune-école maternelle Peyrins

Salle jaune-école maternelle Place Mairie Peyrins Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Dans le cadre de la Semaine Bleue, si vous avez de 3 ans à 103 ans et plus, venez jouer, découvrir, partager et échanger lors d’un moment ludique, organisé par le CCAS de Peyrins. Venez nombreux !

Salle jaune-école maternelle Place Mairie Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 74 11 mairie@peyrins.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), if you’re aged between 3 and 103 and over, come and play, discover, share and exchange ideas during a fun-filled event organized by the Peyrins CCAS. Come one, come all!

German :

Wenn Sie zwischen 3 und 103 Jahre alt oder älter sind, können Sie im Rahmen der Blauen Woche bei einem vom CCAS Peyrins organisierten Spieleabend spielen, entdecken, teilen und sich austauschen. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), se avete un’età compresa tra i 3 e i 103 anni e oltre, venite a giocare, scoprire, condividere e scambiare idee in un divertente evento organizzato dal CCAS di Peyrins. Venite tutti!

Espanol :

Como parte de la Semaine Bleue (Semana Azul), si tienes entre 3 y 103 años o más, ven a jugar, descubrir, compartir e intercambiar ideas en un divertido evento organizado por el CCAS Peyrins. Vengan todos

