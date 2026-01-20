Après midi jeux et lecture Châtenoy

Après midi jeux et lecture

Après midi jeux et lecture à la salle des fêtes pour les enfants de 3 à 104 ans, goûter offert sur réservation aux résidents de Châtenoy. Sur réservation, organisé par La Châtaigneraie. Réservation: 07 72 77 86 10. .

English :

Afternoon games and reading

