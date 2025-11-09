Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi jeux et loisirs créatifs Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) Verdun-sur-le-Doubs

Après-midi jeux et loisirs créatifs Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) Verdun-sur-le-Doubs dimanche 9 novembre 2025.

Après-midi jeux et loisirs créatifs

Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :
2025-11-09

Après-midi jeux et loisirs créatifs
14h à 18h
buvette et restauration sur place
entrée 5euros par enfant de plus de 3 ans
Organisé par l’APE de Verdun-Ciel
Bénéfices au profit des écoles de Verdun-Ciel
Venez en famille!!   .

Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 13 50 89  ape.ciel71350@gmail.com

English : Après-midi jeux et loisirs créatifs

German : Après-midi jeux et loisirs créatifs

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi jeux et loisirs créatifs Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-10-21 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III