Après-midi jeux et loisirs créatifs Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) Verdun-sur-le-Doubs dimanche 9 novembre 2025.

Après-midi jeux et loisirs créatifs

Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

14h à 18h

buvette et restauration sur place

entrée 5euros par enfant de plus de 3 ans

Organisé par l’APE de Verdun-Ciel

Bénéfices au profit des écoles de Verdun-Ciel

Venez en famille!! .

Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 13 50 89 ape.ciel71350@gmail.com

