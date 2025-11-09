Après-midi jeux et loisirs créatifs Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) Verdun-sur-le-Doubs
Après-midi jeux et loisirs créatifs
14h à 18h
buvette et restauration sur place
entrée 5euros par enfant de plus de 3 ans
Organisé par l’APE de Verdun-Ciel
Bénéfices au profit des écoles de Verdun-Ciel
Venez en famille!! .
Salle des fêtes de Verdun-Ciel (côté Verdun) 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 13 50 89 ape.ciel71350@gmail.com
