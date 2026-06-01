Après-midi jeux extérieur en famille Annulé pour cause canicule Édon
Après-midi jeux extérieur en famille Annulé pour cause canicule Édon dimanche 14 juin 2026.
Édon
Après-midi jeux extérieur en famille Annulé pour cause canicule
Dans le bourg (en bas du village) Édon Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez nombreux vous amuser à vous affronter lors de défis du type jeux pour kermesse.
Jeux pour tous les âges course en sac, brouette, sceau d’eau, cuillère avec l’œuf… Prix pour les gagnants ! Buvette sur place.
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Dans le bourg (en bas du village) Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 11 03 94
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English :
Come and join in the fun and compete in fairground-style challenges.
Games for all ages: sack race, wheelbarrow, water bucket, spoon with egg… Prizes for the winners! Refreshments on site.
L’événement Après-midi jeux extérieur en famille Annulé pour cause canicule Édon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Sud Charente