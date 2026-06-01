Édon

Après-midi jeux extérieur en famille Annulé pour cause canicule

Dans le bourg (en bas du village) Édon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez nombreux vous amuser à vous affronter lors de défis du type jeux pour kermesse.

Jeux pour tous les âges course en sac, brouette, sceau d’eau, cuillère avec l’œuf… Prix pour les gagnants ! Buvette sur place.

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Dans le bourg (en bas du village) Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 11 03 94

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English :

Come and join in the fun and compete in fairground-style challenges.

Games for all ages: sack race, wheelbarrow, water bucket, spoon with egg… Prizes for the winners! Refreshments on site.

L’événement Après-midi jeux extérieur en famille Annulé pour cause canicule Édon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Sud Charente