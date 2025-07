Après-midi Jeux extérieur Saint-Affrique

Après-midi Jeux extérieur Saint-Affrique mercredi 9 juillet 2025.

Après-midi Jeux extérieur

Rue des Noisetiers Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-07-09 2025-08-06

Le Quai vous propose une après-midi à la gravière sous le signe de la détente et du plaisir partagé pour petits et grands

Ouverte à tous, cette sortie familiale proposera des jeux pour les enfants, dans un cadre naturel propice à la convivialité.

Chacun est le bienvenu pour profiter de ce moment simple et chaleureux. Que vous veniez pour jouer, discuter ou simplement flâner, la gravière vous attend pour un mercredi après-midi tout en légèreté.

Rendez-vous donc sur place pour profiter ensemble de cette belle journée. .

Rue des Noisetiers Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Le Quai invites you to an afternoon at the gravel pit for relaxation and shared pleasure for young and old alike

German :

Le Quai schlägt Ihnen einen Nachmittag in der Kiesgrube vor, der im Zeichen der Entspannung und des gemeinsamen Vergnügens für Groß und Klein steht

Italiano :

Le Quai vi invita a trascorrere un pomeriggio nella cava di ghiaia, dove potrete rilassarvi e condividere il divertimento con grandi e piccini

Espanol :

Le Quai le invita a pasar una tarde en la gravera, donde podrá relajarse y compartir la diversión con grandes y pequeños

L’événement Après-midi Jeux extérieur Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)