Après Midi JEUX Flers Flers

Après Midi JEUX

Flers Café Associatif l’Extension Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Le Café Associatif l’Extension vous accueille d afin de partager ensemble un moment autour du jeu! De nombreux jeux de société vous attendent sur place (jeu d’ambiance, de lettres, de logique … ainsi qu’un espace pour les plus jeunes.

Boissons chaudes, rafraichissements et en cas sucrés sont disponibles sur place pour rendre cette parenthèse agréable et gourmande.

Entrée libre .

Flers Café Associatif l’Extension Flers 61100 Orne Normandie extensionflers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après Midi JEUX

L’événement Après Midi JEUX Flers a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo