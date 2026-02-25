Après Midi JEUX Café Associatif l’Extension Flers
Après Midi JEUX Café Associatif l’Extension Flers samedi 7 mars 2026.
Après Midi JEUX
Café Associatif l’Extension 26 rue de Messei Flers Orne
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Le Café Associatif l’Extension vous accueille de 15 heures à 18 heures afin de partager ensemble un moment autour du jeu!
De nombreux jeux de société vous attendent sur place (jeu d’ambiance, de lettres, de logique, … ainsi qu’un espace pour les plus jeunes.
Boissons chaudes, rafraichissements et en cas sucrés sont disponibles sur place pour rendre cette parenthèse agréable et gourmande.
Entrée libre
Café Associatif L’Extension, rue de Messei, Flers .
Café Associatif l’Extension 26 rue de Messei Flers 61100 Orne Normandie +33 7 87 64 03 82 extensionflers@gmail.com
