Après-midi jeux Rue de Messei Flers

Après-midi jeux

Rue de Messei Café associatif l’Extension Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Café Associatif l’Extension vous accueille de 15 heures à 18 heures afin de partager ensemble un moment autour du jeu ! De nombreux jeux de société vous attendent sur place (jeu d’ambiance, de lettres, de logique, … ainsi qu’un espace pour les plus jeunes.)

Boissons chaudes, rafraichissements et en cas sucrés sont disponibles sur place pour rendre cette parenthèse agréable et gourmande. .

Rue de Messei Café associatif l’Extension Flers 61100 Orne Normandie extensionflers@gmail.com

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Flers a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo