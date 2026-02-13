Après-midi jeux Rue de Messei Flers
Après-midi jeux Rue de Messei Flers samedi 4 avril 2026.
Après-midi jeux
Rue de Messei Café associatif l’Extension Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Le Café Associatif l’Extension vous accueille de 15 heures à 18 heures afin de partager ensemble un moment autour du jeu ! De nombreux jeux de société vous attendent sur place (jeu d’ambiance, de lettres, de logique, … ainsi qu’un espace pour les plus jeunes.)
Boissons chaudes, rafraichissements et en cas sucrés sont disponibles sur place pour rendre cette parenthèse agréable et gourmande. .
Rue de Messei Café associatif l’Extension Flers 61100 Orne Normandie extensionflers@gmail.com
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Flers a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo
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