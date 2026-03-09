Après-midi jeux Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Après-midi jeux

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22

On joue à la bibliothèque !

Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un moment de détente et de plaisir. Seul·e, entre amis ou en famille, vous allez vous amuser !

Tout public .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi jeux Fréhel a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme