Après-midi jeux Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Après-midi jeux Rue de la Grande Abbaye Fréhel mercredi 22 avril 2026.
Après-midi jeux
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
2026-04-22
On joue à la bibliothèque !
Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un moment de détente et de plaisir. Seul·e, entre amis ou en famille, vous allez vous amuser !
Tout public .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
