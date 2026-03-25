Après-midi jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne
Après-midi jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne mercredi 15 avril 2026.
Après-midi jeux
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez jouer en famille ou entre amis aux jeux de société. .
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Gavray-sur-Sienne (Manche)
- Les mini explorateurs Gavray Gavray-sur-Sienne 31 mars 2026
- Atelier créatif fabrication d’une boite à oeufs de Pâques Gavray Gavray-sur-Sienne 1 avril 2026
- Soirée jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne 3 avril 2026
- Les mini explorateurs Gavray Gavray-sur-Sienne 7 avril 2026
- Soirée jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne 10 avril 2026