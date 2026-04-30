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Après-midi jeux géants Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Après-midi jeux géants Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque l'Uni'Vert

Adresse : 10 Rue René Le Hamp

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Scaër

Après-midi jeux géants

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Investissez le patio et le jardin de l’Uni’Vert pour jouer ensemble avec des jeux géants.
Tout public, pas d’inscription nécessaire.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English : Après-midi jeux géants

L’événement Après-midi jeux géants Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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