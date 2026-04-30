Après-midi jeux géants Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Après-midi jeux géants Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mercredi 29 juillet 2026.
Scaër
Après-midi jeux géants
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Investissez le patio et le jardin de l’Uni’Vert pour jouer ensemble avec des jeux géants.
Tout public, pas d’inscription nécessaire. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English : Après-midi jeux géants
L’événement Après-midi jeux géants Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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