AGENDA · Gouézec
Après-midi jeux place de l’église Gouézec
mercredi 15 juillet 2026 · place de l'église · Gouézec
Informations pratiques
Gouézec
Après-midi jeux
place de l’église Devant la médiathèque Gouézec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Après-midi jeux à Gouézec organisé par Polysonnance avec Au fil des jeux.
Gratuit ouvert à tous .
place de l’église Devant la médiathèque Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
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English :
L’événement Après-midi jeux Gouézec a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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