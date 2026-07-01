Après-midi jeux place de l’église Gouézec

Informations pratiques

Gouézec

Après-midi jeux

place de l’église Devant la médiathèque Gouézec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Après-midi jeux à Gouézec organisé par Polysonnance avec Au fil des jeux.

Gratuit ouvert à tous .

place de l’église Devant la médiathèque Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

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English :

L’événement Après-midi jeux Gouézec a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE