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AGENDA · Gouézec

Après-midi jeux place de l’église Gouézec

mercredi 15 juillet 2026 · place de l'église · Gouézec

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
place de l'église
Adresse
Devant la médiathèque
Ville
29190 Gouézec
Département
Finistère
Tarif

Gouézec

Après-midi jeux

place de l’église Devant la médiathèque Gouézec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Après-midi jeux à Gouézec organisé par Polysonnance avec Au fil des jeux.
Gratuit ouvert à tous   .

place de l’église Devant la médiathèque Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11 

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English :

L’événement Après-midi jeux Gouézec a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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