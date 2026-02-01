Après-Midi Jeux Harry Potter à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Samedi 21 février dès 14h, nouvel Après-midi Jeux chez Procrastin & Fabuleux Harry Potter Bataille à Poudlard ‍♂️✨

Un jeu coopératif (2 à 4 joueurs) à l’aide de vos alliés, défendez la célèbre école contre les forces du mal.

Caroline sera là pour présenter le jeu et vous accompagner.

Entrée libre (une boisson suffit).

Places limitées par table, pensez à réserver (hiboux acceptés). .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34

