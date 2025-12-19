Après-midi jeux Harry Potter Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Après-midi jeux Harry Potter

Viens jouer à une sélection de jeux autour de l’univers du petit sorcier le temps d’une après-midi.



Renseignements sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.

Dès 7 ans, sur inscription. .

