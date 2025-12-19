Après-midi jeux Harry Potter Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
samedi 7 février 2026.
Médiathèque Le Traict d'Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Après-midi Jeux Harry Potter
Viens jouer à une sélection de jeux autour de l’univers du petit sorcier le temps d’une après-midi.
Renseignements sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.
Dès 7 ans, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
