Après-midi jeux Harry Potter avenue d’Aunis Rochefort
Après-midi jeux Harry Potter avenue d’Aunis Rochefort samedi 7 février 2026.
Après-midi jeux Harry Potter
avenue d’Aunis Fnac galerie marchande Intermarché Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
La magie d’Harry Potter s’invite à la FNAC Rochefort à l’occasion de la Nuit des Livres Harry Potter.
.
avenue d’Aunis Fnac galerie marchande Intermarché Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 06 97 21 rochefort@fnac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Harry Potter games afternoon
The magic of Harry Potter comes to FNAC Rochefort for Harry Potter Book Night.
L’événement Après-midi jeux Harry Potter Rochefort a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan