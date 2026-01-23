Après-midi jeux Harry Potter avenue d’Aunis Rochefort

Après-midi jeux Harry Potter avenue d’Aunis Rochefort samedi 7 février 2026.

Après-midi jeux Harry Potter

avenue d’Aunis Fnac galerie marchande Intermarché Rochefort Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :
2026-02-07

La magie d’Harry Potter s’invite à la FNAC Rochefort à l’occasion de la Nuit des Livres Harry Potter.
avenue d’Aunis Fnac galerie marchande Intermarché Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 06 97 21  rochefort@fnac.com

English : Harry Potter games afternoon

The magic of Harry Potter comes to FNAC Rochefort for Harry Potter Book Night.

