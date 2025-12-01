Après-midi jeux Association Bonne Arrivée Hauterives
Après-midi jeux Association Bonne Arrivée Hauterives samedi 13 décembre 2025.
Après-midi jeux
Association Bonne Arrivée 22 grande rue Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez passer un moment convivial autour du jeu L’awalé.
Association Bonne Arrivée 22 grande rue Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 56 58 80 contact@bonnearrivee.fr
English :
Come and enjoy a game of awale.
