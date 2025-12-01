Après-midi jeux Association Bonne Arrivée Hauterives

Après-midi jeux

Association Bonne Arrivée 22 grande rue Hauterives Drôme

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Venez passer un moment convivial autour du jeu L’awalé.

Come and enjoy a game of awale.

