Après-midi jeux : jeux historiques sur le thème des Vikings LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Après-midi jeux : jeux historiques sur le thème des Vikings

LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 19 au 20 septembre 2026.

Rendez-vous à la Médiathèque de Lourdes

Au programme :

Découvrez et testez des jeux inspirés de la période Viking.

Animation tout public dès 8 ans.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21 mediathequelourdes@agglo-tlp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, Lourdes is celebrating European Heritage Days! They will take place September 19–20, 2026.

Join us at the Lourdes Media Library

On the program:

Discover and try out games inspired by the Viking era.

Activities for everyone ages 8 and up.

For more information, see the contact details below.

L’événement Après-midi jeux : jeux historiques sur le thème des Vikings Lourdes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Lourdes|CDT65