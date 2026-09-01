Après-midi jeux : jeux historiques sur le thème des Vikings LOURDES Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Après-midi jeux : jeux historiques sur le thème des Vikings
LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 19 au 20 septembre 2026.
Rendez-vous à la Médiathèque de Lourdes
Au programme :
Découvrez et testez des jeux inspirés de la période Viking.
Animation tout public dès 8 ans.
Informations aux coordonnées ci-dessous.
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LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21 mediathequelourdes@agglo-tlp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As it does every year, Lourdes is celebrating European Heritage Days! They will take place September 19–20, 2026.
Join us at the Lourdes Media Library
On the program:
Discover and try out games inspired by the Viking era.
Activities for everyone ages 8 and up.
For more information, see the contact details below.
L’événement Après-midi jeux : jeux historiques sur le thème des Vikings Lourdes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Lourdes|CDT65
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