Après-midi jeux

Après-midi jeux Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 2026-06-06

Après-midi jeux Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand samedi 6 juin 2026.

Après-midi jeux

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : 2026-06-06
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06 2026-08-14

Découvrez des jeux diverses et variés !
Venez profiter en famille de jeux de sociétés de la ludothèque Périgord Limousin à la bibliothèque.
Animation gratuite   .

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34 

L’événement Après-midi jeux Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère

