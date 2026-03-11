Après-midi jeux Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand
Après-midi jeux Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand samedi 6 juin 2026.
Après-midi jeux
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-08-14
Découvrez des jeux diverses et variés !
Venez profiter en famille de jeux de sociétés de la ludothèque Périgord Limousin à la bibliothèque.
Animation gratuite .
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère