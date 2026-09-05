AGENDA · Jumilhac-le-Grand
Après-midi jeux Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand
samedi 7 novembre 2026 · Boulevard Darnet · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Après-midi jeux
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 16:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Venez profiter en famille de jeux de sociétés à la bibliothèque. Gratuit. Sur inscription. .
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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