Après-midi jeux

Bibliothèque & Ludothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La ludothèque se déplace à la Coquille, venez profiter d’un moment convivial et jouer en famille

La ludothèque se déplace à la Coquille, venez profiter d’un moment convivial et jouer en famille .

Bibliothèque & Ludothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

English : Après-midi jeux

The toy library moves to La Coquille, come and enjoy a friendly moment and play with your family

German : Après-midi jeux

Die Ludothek zieht nach La Coquille, genießen Sie einen geselligen Moment und spielen Sie mit der Familie

Italiano :

La ludoteca si trasferisce a La Coquille, quindi venite a godervi un momento di amicizia e gioco con la vostra famiglia

Espanol : Après-midi jeux

La ludoteca se traslada a La Coquille, así que ven a disfrutar de un rato agradable y juega con tu familia

L’événement Après-midi jeux La Coquille a été mis à jour le 2025-11-21 par Isle-Auvézère