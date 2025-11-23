Après-midi jeux La Coquille
Après-midi jeux La Coquille samedi 13 décembre 2025.
Après-midi jeux
Bibliothèque & Ludothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La ludothèque se déplace à la Coquille, venez profiter d’un moment convivial et jouer en famille
La ludothèque se déplace à la Coquille, venez profiter d’un moment convivial et jouer en famille .
Bibliothèque & Ludothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
English : Après-midi jeux
The toy library moves to La Coquille, come and enjoy a friendly moment and play with your family
German : Après-midi jeux
Die Ludothek zieht nach La Coquille, genießen Sie einen geselligen Moment und spielen Sie mit der Familie
Italiano :
La ludoteca si trasferisce a La Coquille, quindi venite a godervi un momento di amicizia e gioco con la vostra famiglia
Espanol : Après-midi jeux
La ludoteca se traslada a La Coquille, así que ven a disfrutar de un rato agradable y juega con tu familia
L’événement Après-midi jeux La Coquille a été mis à jour le 2025-11-21 par Isle-Auvézère