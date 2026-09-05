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AGENDA · La Coquille

Après-midi jeux La Coquille

samedi 10 octobre 2026 · La Coquille

Après-midi jeux La Coquille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Bibliothèque
Ville
24450 La Coquille
Département
Dordogne
Tarif

La Coquille

Après-midi jeux

Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Venez profiter en famille de jeux de la ludothèque Périgord-Limousin à la bibliothèque. Gratuit   .

Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34 

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux La Coquille a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère

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