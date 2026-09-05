Informations pratiques

La Coquille

Après-midi jeux

Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez profiter en famille de jeux de la ludothèque Périgord-Limousin à la bibliothèque. Gratuit .

Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux La Coquille a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère