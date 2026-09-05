AGENDA · La Coquille
Après-midi jeux La Coquille
samedi 10 octobre 2026 · La Coquille
Informations pratiques
La Coquille
Après-midi jeux
Bibliothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez profiter en famille de jeux de la ludothèque Périgord-Limousin à la bibliothèque. Gratuit .
Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux La Coquille a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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