Après-midi jeux – Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel, 21 mai 2025 14:00, La Haye-Pesnel.

Manche

Après-midi jeux Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8 Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Début : 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-05-21 16:30:00

2025-05-21

Animé par Aurélien de l’association Rejouets

Jeux d’adresse, de réflexion, de stratégie, viens passer un bon moment en famille ou entre amis !

Gratuit A partir de 3 ans Entrée libre

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8 Rue de la Libération

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Après-midi jeux

Hosted by Aurélien from the « Rejouets » association

Games of skill, reflexion and strategy, come and have a good time with family and friends!

Free From 3 years Free admission

German :

Moderiert von Aurélien vom Verein « Rejouets »

Geschicklichkeitsspiele, Denkspiele, Strategiespiele: Verbringen Sie eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden!

Kostenlos Ab 3 Jahren Freier Eintritt

Italiano :

Condotto da Aurélien dell’associazione « Rejouets

Giochi di abilità, riflessione e strategia, venite a divertirvi in famiglia o con gli amici!

Gratuito A partire da 3 anni Ingresso gratuito

Espanol :

A cargo de Aurélien, de la asociación « Rejouets

Juegos de habilidad, reflexión y estrategia, ¡ven a pasar un buen rato en familia o entre amigos!

Gratis A partir de 3 años Entrada gratuita

