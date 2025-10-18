après-midi jeux Salle Pascal Obispo La Lande-de-Fronsac

après-midi jeux Salle Pascal Obispo La Lande-de-Fronsac samedi 18 octobre 2025.

après-midi jeux

Salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

APRES-MIDI JEUX

Samedi 18 octobre 2025

Salle Pascal Obispo La Lande de Fronsac

De 13h à 19h

Entrée gratuite (participation libre possible)

Pour la première fois, Festi’Lande vous propose un Escape Game inédit sur le thème Harry Potter !

Conçu par notre équipe, ce scénario est accessible à tous en famille ou entre amis, venez relever le défi à 5 ou 6 personnes et plonger dans l’univers magique ⚡ .

(2 salles disponibles avec le même scénario d’environ 30 minutes de jeu attention pas de réservation donc attente à prevoir)

Vous aimez la vitesse et la bonne humeur ? Venez défier vos proches lors de courses endiablées sur Mario Kart (Switch) !

Et comme l’an passé, retrouvez aussi

des jeux de société pour tous les âges,

des jeux en bois conviviaux et familiaux.

Une buvette sucrée vous attend sur place boissons sans alcool, crêpes, gâteaux et une formule .

Salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 87 83 26 festi’lande33240@laposte.net

English : après-midi jeux

German : après-midi jeux

Italiano :

Espanol : après-midi jeux

L’événement après-midi jeux La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Fronsadais