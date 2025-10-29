Après-midi jeux Le Relais de Lanmodez Lanmodez

Après-midi jeux Le Relais de Lanmodez Lanmodez mercredi 29 octobre 2025.

Après-midi jeux

Le Relais de Lanmodez 5 rue de la mairie Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 17:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le Relais de Lanmodez vous propose de se retrouver pour jouer ensemble. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux jeux de société, ou de faire découvrir les vôtres. .

Le Relais de Lanmodez 5 rue de la mairie Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi jeux Lanmodez a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose