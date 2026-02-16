Après-midi jeux Médiathèque Lanton
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde
La médiathèque de Lanton vous propose une après-midi jeux en famille, le vendredi 20 février, de 14h à 18h.
L’entrée est libre et gratuite.
Renseignements Médiathèque de Lanton 05 56 03 86 10 .
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10
