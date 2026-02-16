Après-midi jeux Médiathèque Lanton

Après-midi jeux

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

La médiathèque de Lanton vous propose une après-midi jeux en famille, le vendredi 20 février, de 14h à 18h.

L’entrée est libre et gratuite.

Renseignements Médiathèque de Lanton 05 56 03 86 10 .

Médiathèque de Lanton
15 Avenue de la Libération
Lanton 33138
Gironde Nouvelle-Aquitaine
+33 5 56 03 86 10

