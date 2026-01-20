Après-midi jeux Verne Lapte

Après-midi jeux

Verne Ecole du Petit Suc Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Des jeux sélectionnés pour les 3-10 ans, une experte qui vous explique les règles en un clin d’oeil, … Venez vous amuser dans la bonne humeur !

.

Verne Ecole du Petit Suc Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Selected games for 3-10 year olds, an expert who explains the rules in the blink of an eye, … Come and have fun!

L’événement Après-midi jeux Lapte a été mis à jour le 2026-01-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire