APRÈS-MIDI JEUX LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud

APRÈS-MIDI JEUX

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Ludothèque du Burgaud La Libellule vous propose un après-midi jeux !

En famille ou entre amis, nous vous attendons nombreux ! 5 .

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie marysemenuzzo1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Burgaud’s La Libellule toy library invites you to an afternoon of games!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX Le Burgaud a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE