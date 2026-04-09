Après-midi Jeux Les Choux
Après-midi Jeux Les Choux dimanche 3 mai 2026.
Les Choux
Après-midi Jeux
3 Rue de la Poste Les Choux Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06
Aux Chouettes dès Jeux de Société
Les journées jeux du dimanche sont ouvertes à tous à partir de 13 ans dès 14h.
Vous pouvez venir à n’importe quelle heur.
Goutés et boissons sont les bienvenus
JEUX EN GROUPE, JEUX DE SOCIÉTÉ, DE DÉS, DE CARTES ET DE JEUX DE RÔLES.
CHAQUE 1ER DIMANCHE DU MOIS
À PARTIR DE 14H SALLE LÉON STEPHAN
À LES CHOUX. .
3 Rue de la Poste Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 45 00 14 69 auxchouettesdes@gmail.com
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English :
Aux Chouettes dès Board games
L’événement Après-midi Jeux Les Choux a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN