Les Choux

Après-midi Jeux

3 Rue de la Poste Les Choux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Aux Chouettes dès Jeux de Société

Les journées jeux du dimanche sont ouvertes à tous à partir de 13 ans dès 14h.

Vous pouvez venir à n’importe quelle heur.

Goutés et boissons sont les bienvenus

JEUX EN GROUPE, JEUX DE SOCIÉTÉ, DE DÉS, DE CARTES ET DE JEUX DE RÔLES.

CHAQUE 1ER DIMANCHE DU MOIS

À PARTIR DE 14H SALLE LÉON STEPHAN

À LES CHOUX. .

3 Rue de la Poste Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 45 00 14 69 auxchouettesdes@gmail.com

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English :

Aux Chouettes dès Board games

L’événement Après-midi Jeux Les Choux a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN