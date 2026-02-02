Après-midi jeux Bibliothèque Les Trois-Moutiers
Après-midi jeux Bibliothèque Les Trois-Moutiers mercredi 18 février 2026.
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Pendant les vacances, venez découvrir et jouer en famille ou entre amis aux jeux que l’équipe aura sélectionnés.
Tout public Entrée libre .
Bibliothèque 3 Rue des Deniers Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 48 75 98
