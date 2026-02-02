Après-midi jeux Bibliothèque Les Trois-Moutiers

Après-midi jeux

Bibliothèque 3 Rue des Deniers Les Trois-Moutiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Pendant les vacances, venez découvrir et jouer en famille ou entre amis aux jeux que l’équipe aura sélectionnés.

Tout public Entrée libre .

Bibliothèque 3 Rue des Deniers Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 48 75 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Les Trois-Moutiers a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais