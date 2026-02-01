Après-midi jeux main dans la main Moyon Moyon Villages
Après-midi jeux main dans la main Moyon Moyon Villages samedi 21 février 2026.
Après-midi jeux main dans la main
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 16:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Rendez-vous le 21 février prochain de 14h à 16h pour un après-midi de jeux, un moment complice à partager entre parents et enfants.
Au programme Mario kart, kapla, pictionary aveugle, cadavre exquis et juste one en duo !
Prix libre Inscription au 02 33 57 16 81. .
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux main dans la main
L’événement Après-midi jeux main dans la main Moyon Villages a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Saint-Lô