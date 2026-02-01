Après-midi jeux main dans la main Moyon Moyon Villages

Après-midi jeux main dans la main

Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

Rendez-vous le 21 février prochain de 14h à 16h pour un après-midi de jeux, un moment complice à partager entre parents et enfants.

Au programme Mario kart, kapla, pictionary aveugle, cadavre exquis et juste one en duo !

Prix libre Inscription au 02 33 57 16 81. .

Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

