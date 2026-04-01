Après-midi Jeux m’amuse Bibliothèque municipale La Grave
Après-midi Jeux m’amuse Bibliothèque municipale La Grave mercredi 15 avril 2026.
La Grave
Après-midi Jeux m’amuse
Bibliothèque municipale 1 route des grands cols La Grave Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez profiter d’un après midi jeux animé par la ludothèque Au coin du jeu
.
Bibliothèque municipale 1 route des grands cols La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 66 86 05 bm.paysdelameije@gmail.com
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English :
Come and enjoy an afternoon of games led by the Au coin du jeu toy library
L’événement Après-midi Jeux m’amuse La Grave a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard
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