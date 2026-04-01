Après-midi Jeux m’amuse Bibliothèque municipale La Grave

La Grave

Après-midi Jeux m’amuse

Bibliothèque municipale 1 route des grands cols La Grave Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez profiter d’un après midi jeux animé par la ludothèque Au coin du jeu

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Bibliothèque municipale 1 route des grands cols La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 66 86 05 bm.paysdelameije@gmail.com

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English :

Come and enjoy an afternoon of games led by the Au coin du jeu toy library

L’événement Après-midi Jeux m’amuse La Grave a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard