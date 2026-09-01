Après-midi « Jeux m’amuse » Bibliothèque municipale La Grave
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · La Grave
Informations pratiques
La Grave
Après-midi « Jeux m’amuse »
Bibliothèque municipale 1 route des grands cols La Grave Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez profiter d’un après midi jeux animé par la ludothèque « Au coin du jeu »
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Bibliothèque municipale 1 route des grands cols La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 66 86 05 bm.paysdelameije@gmail.com
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English :
Come and enjoy an afternoon of games led by the « Au coin du jeu » toy library
L’événement Après-midi « Jeux m’amuse » La Grave a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard