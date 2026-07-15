AGENDA · Massugas
Après-midi jeux Massugas
mardi 25 août 2026 · Massugas
Informations pratiques
Massugas
Après-midi jeux
Salle des fêtes Massugas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 17:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Après-midi jeux pour tous, intergénérationnelle.
Goûter offert par la mairie. .
Salle des fêtes Massugas 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Massugas a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays Foyen
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