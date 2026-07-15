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AGENDA · Massugas

Après-midi jeux Massugas

mardi 25 août 2026 · Massugas

Après-midi jeux Massugas

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
33790 Massugas
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Massugas

Après-midi jeux

Salle des fêtes Massugas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 17:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Après-midi jeux pour tous, intergénérationnelle.
Goûter offert par la mairie.   .

Salle des fêtes Massugas 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16  ludo-rdejeu@cscfoyen.fr

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Massugas a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays Foyen

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