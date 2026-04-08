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Après-midi jeux, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Après-midi jeux, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Après-midi jeux, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing mercredi 8 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Aimé Césaire

Adresse : 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing

Ville : 59200 Tourcoing

Département : Nord

Début : mercredi 8 avril 2026

Fin : mercredi 8 avril 2026

Tarif : Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Après-midi jeux Mercredi 8 avril, 14h00 Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:00:00+02:00

Une après-midi jeux pour les jeunes et toute la famille : espace Petite enfance, jeux de société et jeux surdimensionnés, défis, espace Kapla, animation casque VR, etc. Il y en aura pour tous les goûts !
Formule goûter participatif : merci de venir avec une boisson ou des bonbons.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Une après-midi jeux pour les jeunes et toute la famille.

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