APRÈS-MIDI JEUX MÉDIATHÈQUE BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb
APRÈS-MIDI JEUX MÉDIATHÈQUE BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb mardi 28 octobre 2025.
APRÈS-MIDI JEUX MÉDIATHÈQUE BOUSQUET D’ORB
Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
La p’tite ludothèque après-midi jeux à la médiathèque du Bousquet d’Orb Gratuit et ouvert à tous. Info azu 04 67 23 80 72
La p’tite ludothèque après-midi jeux à la médiathèque du Bousquet d’Orb Gratuit et ouvert à tous. Info azu 04 67 23 80 72 .
Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72
English :
La p’tite ludothèque games afternoon at Le Bousquet d’Orb media library Free and open to all. Info azu 04 67 23 80 72
German :
La p’tite ludothèque Spielenachmittag in der Mediathek von Le Bousquet d’Orb Kostenlos und für alle zugänglich. Info azu 04 67 23 80 72
Italiano :
Pomeriggio di giochi La p’tite ludothèque alla mediateca Bousquet d’Orb Gratuito e aperto a tutti. Info azu 04 67 23 80 72
Espanol :
Tarde de juegos La p’tite ludothèque en la mediateca Bousquet d’Orb Gratuito y abierto a todos. Información azu 04 67 23 80 72
L’événement APRÈS-MIDI JEUX MÉDIATHÈQUE BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB