APRÈS-MIDI JEUX MÉDIATHÈQUE BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb

Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

La p’tite ludothèque après-midi jeux à la médiathèque du Bousquet d’Orb Gratuit et ouvert à tous. Info azu 04 67 23 80 72
Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72 

English :

La p’tite ludothèque games afternoon at Le Bousquet d’Orb media library Free and open to all. Info azu 04 67 23 80 72

German :

La p’tite ludothèque Spielenachmittag in der Mediathek von Le Bousquet d’Orb Kostenlos und für alle zugänglich. Info azu 04 67 23 80 72

Italiano :

Pomeriggio di giochi La p’tite ludothèque alla mediateca Bousquet d’Orb Gratuito e aperto a tutti. Info azu 04 67 23 80 72

Espanol :

Tarde de juegos La p’tite ludothèque en la mediateca Bousquet d’Orb Gratuito y abierto a todos. Información azu 04 67 23 80 72

