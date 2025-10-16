Après-midi jeux Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Après-midi jeux Médiathèque du Pellerin Le Pellerin jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 15:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de Bibliothèques en fête 2025 Du 11 au 25 octobre, les médiathèques de La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin vous invitent à une nouvelle édition de Bibliothèques en fête.Cette année, l’événement culturel intercommunal gratuit se place sous le signe du polar et de l’investigation. Expositions, ateliers, jeux, spectacles, murder party… petits et grands sont attendus pour partager des moments ludiques, conviviaux et mystérieux. Au programme du mercredi 15 octobre à la médiathèque du Pellerin De 15h à 17h, enquêteurs en herbe ou confirmés, venez vous amuser en famille ou entre amis avec des jeux de société policiers proposés par l’Espace jeunes du Pellerin. Suspense et convivialité garantis !Tout public – Entrée libreProgramme complet de Bibliothèques en fête disponible sur www.ville-lepellerin.fr

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr