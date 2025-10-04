Après-midi jeux Médiathèque Marcel Pagnol Loon-Plage

Après-midi jeux Médiathèque Marcel Pagnol Loon-Plage samedi 4 octobre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez jouer en famille ou entre amis sur le thème de l’alimentation !

Dans le cadre du Salon de la Gastronomie

Médiathèque Marcel Pagnol 60 b rue georges pompidou loon Loon-Plage 59279 Nord Hauts-de-France 03.28.58.67.50 https://www.lesbalises.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=ad04f784-3925-11ef-8a40-005056a22d50#contentitem=6bcd05f0-3951-11ef-8cea-005056a22d50^2 L’équipe dynamique et souriante de la médiathèque vous accueille dans une structure de plein pied de 800 m². Il y est proposé près de 24 000 documents pour tous les âges et toutes les envies. Nous organisons toute l’année des expositions, spectacles et concerts. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre agenda. Bus C4 ou par A16

mediathequeloonplage