Après-midi jeux Forgeneuve Meuzac

Après-midi jeux

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

À l’occasion de la sortie de résidence TOUPIE UTOPIE de l’illustratrice Éva Offredo, nous vous invitons à découvrir la petite ludothèque de la Maison du Père Castor.

Atelier Toupie avec Éva Offredo à 15H00

Goûter à 16H00

Les élèves des écoles de Commune de Magnac-Bourg et Commune de Meuzac pourront récupérer leur toupie en fin d’après-midi. .

