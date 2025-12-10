Après-midi jeux Forgeneuve Meuzac
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
À l’occasion de la sortie de résidence TOUPIE UTOPIE de l’illustratrice Éva Offredo, nous vous invitons à découvrir la petite ludothèque de la Maison du Père Castor.
Atelier Toupie avec Éva Offredo à 15H00
Goûter à 16H00
Les élèves des écoles de Commune de Magnac-Bourg et Commune de Meuzac pourront récupérer leur toupie en fin d’après-midi. .
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51
