Casteide-Candau

Après-midi jeux modernes et jeux de cartes

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Jeux pour petits et grands.

Ambiance conviviale et familiale.

Présence de personnes pour expliquer les règles. .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aslcasteidecandau@gmail.com

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English : Après-midi jeux modernes et jeux de cartes

L’événement Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn