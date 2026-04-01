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Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau

Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau

Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Salle Jean Lafitau

Ville : 64370 Casteide-Candau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Casteide-Candau

Après-midi jeux modernes et jeux de cartes

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Jeux pour petits et grands.
Ambiance conviviale et familiale.
Présence de personnes pour expliquer les règles.   .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   aslcasteidecandau@gmail.com

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English : Après-midi jeux modernes et jeux de cartes

L’événement Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn

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