Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau
Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau dimanche 12 avril 2026.
Casteide-Candau
Après-midi jeux modernes et jeux de cartes
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Jeux pour petits et grands.
Ambiance conviviale et familiale.
Présence de personnes pour expliquer les règles. .
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aslcasteidecandau@gmail.com
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English : Après-midi jeux modernes et jeux de cartes
L’événement Après-midi jeux modernes et jeux de cartes Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn