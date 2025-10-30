Après-midi jeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Après-midi jeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez jeudi 30 octobre 2025.

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-30

Animation proposée dans le cadre du Festival du Jeu vidéo du 15 au 31 octobre à Mourenx et à Orthez, et du Pixel Play en partenariat avec le cinéma Le Pixel.

Animé par Lud’Orthez.

Jeux de société réels ou virtuels, pour une grande après-midi spéciale Halloween. Amusement garanti ! .

