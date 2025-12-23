Après midi jeux Paray-le-Monial

Après midi jeux

Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

En partenariat avec l’association Paray’ci les jeux et la Bibliothèque départementale de Saône et Loire venez vous remuer les méninges, seul ou en famille, autour d’une sélection de jeux de logique et de déduction. .

Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr

