Après-midi jeux Salle polyvalente Plonéour-Lanvern
mercredi 21 octobre 2026 · Salle polyvalente · Plonéour-Lanvern
Informations pratiques
Plonéour-Lanvern
Après-midi jeux
Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Venez jouer !
Nous vous invitons à venir jouer, en famille ou entre amis, à votre jeu préféré ou découvrir de nouveaux jeux de société.
Après-midi placé sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage, gratuite, ouverte à tous, novices et confirmés, à partir de 4 ans…
Il est possible d’apporter ses propres jeux.
organisée par association Plaisir de Lire-Plijadur Lenn .
Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 70 12
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English :
L’événement Après-midi jeux Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-09-11 par OT29
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