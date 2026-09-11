Après-midi jeux Salle polyvalente Plonéour-Lanvern

Informations pratiques

Plonéour-Lanvern

Après-midi jeux

Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Venez jouer !

Nous vous invitons à venir jouer, en famille ou entre amis, à votre jeu préféré ou découvrir de nouveaux jeux de société.

Après-midi placé sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage, gratuite, ouverte à tous, novices et confirmés, à partir de 4 ans…

Il est possible d’apporter ses propres jeux.

organisée par association Plaisir de Lire-Plijadur Lenn .

Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 70 12

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English :

L’événement Après-midi jeux Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-09-11 par OT29