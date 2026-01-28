Après-midi jeux Maison de l’estuaire Plourivo

Après-midi jeux

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

2026-02-26

Retrouvez-nous à la maison de l’estuaire pour découvrir des jeux de société sur les thématiques de la nature, de la biodiversité et de l’astronomie et partager un moment convivial au coin du feu. Profitez aussi le circuit de jeux forestiers grandeur nature en extérieur ! .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

