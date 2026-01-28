Après-midi jeux Maison de l’estuaire Plourivo
Après-midi jeux Maison de l’estuaire Plourivo jeudi 26 février 2026.
Après-midi jeux
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Retrouvez-nous à la maison de l’estuaire pour découvrir des jeux de société sur les thématiques de la nature, de la biodiversité et de l’astronomie et partager un moment convivial au coin du feu. Profitez aussi le circuit de jeux forestiers grandeur nature en extérieur ! .
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi jeux Plourivo a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol