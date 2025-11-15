Après-Midi Jeux La Séquanaise Poligny
Après-Midi Jeux La Séquanaise Poligny samedi 15 novembre 2025.
Après-Midi Jeux
La Séquanaise 9 Rue du Champ de Foire Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Samedi 15 novembre de 14h30 à 18h30
La Séquanaise organise une après-midi jeux au sein de son local de la Place du Champ de Foire. Jeux de société en libre-service, babyfoot, billard hollandais, carrom, pitchcar…
de 5 à 99 ans.
Buvette et petite restauration. .
La Séquanaise 9 Rue du Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 30 50 la.sequanaise@la-sequanaise.com
English : Après-Midi Jeux
German : Après-Midi Jeux
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-Midi Jeux Poligny a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA