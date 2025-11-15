Après-Midi Jeux La Séquanaise Poligny

Après-Midi Jeux

La Séquanaise 9 Rue du Champ de Foire Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Samedi 15 novembre de 14h30 à 18h30

La Séquanaise organise une après-midi jeux au sein de son local de la Place du Champ de Foire. Jeux de société en libre-service, babyfoot, billard hollandais, carrom, pitchcar…

de 5 à 99 ans.

Buvette et petite restauration. .

La Séquanaise 9 Rue du Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 30 50 la.sequanaise@la-sequanaise.com

English : Après-Midi Jeux

German : Après-Midi Jeux

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-Midi Jeux Poligny a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA