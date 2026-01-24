Aprés-midi Jeux Pouldreuzic

Aprés-midi Jeux

Tu aimes les jeux de société et tu ne sais pas quoi faire

Ça tombe bien, Du vent dans les livres organise son 3e après-midi jeux de société.

Une partie de Loup-garou commencera à 14 h 45.

Ouvert à tous, adhérents ou non à la bibliothèque.

Les enfants (– de 12 ans) doivent être accompagnés d’un adulte.

Pour tout renseignement, contacter Céline (de préférence par SMS) au 06 62 95 42 18. .

Bibliothéque Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 77 36

