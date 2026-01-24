Aprés-midi Jeux Pouldreuzic
Aprés-midi Jeux Pouldreuzic dimanche 25 janvier 2026.
Aprés-midi Jeux
Bibliothéque Pouldreuzic Finistère
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Tu aimes les jeux de société et tu ne sais pas quoi faire
Ça tombe bien, Du vent dans les livres organise son 3e après-midi jeux de société.
Une partie de Loup-garou commencera à 14 h 45.
Ouvert à tous, adhérents ou non à la bibliothèque.
Les enfants (– de 12 ans) doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour tout renseignement, contacter Céline (de préférence par SMS) au 06 62 95 42 18. .
Bibliothéque Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 77 36
