Après-midi jeux pour Halloween
1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 16:45:00
Pour fêter les vacances de la Toussaint, le conseil de quartier du Rond-Chêne invite les familles à se retrouver dès la sortie de l’école pour une après-midi jeux.
RDV vendredi 17 octobre à partir de 16h45 à l’Espace Mozart renseignements 06 98 42 00 32.Tout public
1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76
English :
To celebrate the All Saints’ vacation, the Rond-Chêne neighborhood council invites families to get together after school for an afternoon of games.
Meeting point: Friday October 17 from 4.45pm at Espace Mozart information: 06 98 42 00 32.
German :
Um die Allerheiligenferien zu feiern, lädt der Nachbarschaftsrat Rond-Chêne die Familien ein, sich nach Schulschluss zu einem Spielenachmittag zu treffen.
Treffpunkt am Freitag, den 17. Oktober ab 16.45 Uhr im Espace Mozart Informationen: 06 98 42 00 32.
Italiano :
Per celebrare le vacanze di Ognissanti, il Consiglio di quartiere di Rond-Chêne invita le famiglie a riunirsi dopo la scuola per un pomeriggio di giochi.
Ritrovo: venerdì 17 ottobre dalle 16.45 all’Espace Mozart informazioni: 06 98 42 00 32.
Espanol :
Para celebrar las vacaciones de Todos los Santos, el consejo de barrio de Rond-Chêne invita a las familias a reunirse después de la escuela para una tarde de juegos.
Punto de encuentro: viernes 17 de octubre a partir de las 16.45 h en el Espace Mozart información: 06 98 42 00 32.
L’événement Après-midi jeux pour Halloween Liverdun a été mis à jour le 2025-10-09 par TOURISME BASSIN de POMPEY