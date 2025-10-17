Après-midi jeux pour Halloween Liverdun

Après-midi jeux pour Halloween

1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle

Pour fêter les vacances de la Toussaint, le conseil de quartier du Rond-Chêne invite les familles à se retrouver dès la sortie de l’école pour une après-midi jeux.

RDV vendredi 17 octobre à partir de 16h45 à l’Espace Mozart renseignements 06 98 42 00 32.Tout public

1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

English :

To celebrate the All Saints’ vacation, the Rond-Chêne neighborhood council invites families to get together after school for an afternoon of games.

Meeting point: Friday October 17 from 4.45pm at Espace Mozart information: 06 98 42 00 32.

German :

Um die Allerheiligenferien zu feiern, lädt der Nachbarschaftsrat Rond-Chêne die Familien ein, sich nach Schulschluss zu einem Spielenachmittag zu treffen.

Treffpunkt am Freitag, den 17. Oktober ab 16.45 Uhr im Espace Mozart Informationen: 06 98 42 00 32.

Italiano :

Per celebrare le vacanze di Ognissanti, il Consiglio di quartiere di Rond-Chêne invita le famiglie a riunirsi dopo la scuola per un pomeriggio di giochi.

Ritrovo: venerdì 17 ottobre dalle 16.45 all’Espace Mozart informazioni: 06 98 42 00 32.

Espanol :

Para celebrar las vacaciones de Todos los Santos, el consejo de barrio de Rond-Chêne invita a las familias a reunirse después de la escuela para una tarde de juegos.

Punto de encuentro: viernes 17 de octubre a partir de las 16.45 h en el Espace Mozart información: 06 98 42 00 32.

