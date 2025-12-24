Après-midi Jeux pour les petits, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Après-midi Jeux pour les petits

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 16:30:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Viens jouer en famille à une sélection de jeux de société adaptés aux petits



Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

De 4 à 6 ans. Entrée Libre. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

