Après-midi jeux pour tous La Coquille

Après-midi jeux pour tous

Bibliothèque La Coquille Dordogne

Venez profiter en famille de jeux de sociétés de la ludothèque Périgord-Limousin à la bibliothèque. Animation gratuite .

Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

