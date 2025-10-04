Après-midi jeux réalité virtuelle Médiathèque communautaire de Sarreguemines Sarreguemines

Session de 15 minutes. Dès 7 ans

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez découvrir la réalité virtuelle et plongez dans un univers à 360°, incroyablement immersif.

Mettez un casque qui recouvre vos yeux et laissez-vous transporter. Un écran en arrière-plan permet aux personnes qui vous accompagnent de partager avec vous cette animation. Essayez-vous à différents jeux, faites le plein de sensations fortes, volez avec des aigles ou devenez un aventurier redoutable. Tout vous est possible !

Que vous souhaitiez découvrir cette nouvelle technologie ou que vous soyez amateur de sensations fortes, vous y trouverez votre bonheur.

Médiathèque communautaire de Sarreguemines 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est 03 87 28 60 80 https://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

