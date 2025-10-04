Après-midi jeux réalité virtuelle Médiathèque communautaire de Sarreguemines Sarreguemines
Après-midi jeux réalité virtuelle Médiathèque communautaire de Sarreguemines Sarreguemines samedi 4 octobre 2025.
Après-midi jeux réalité virtuelle Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque communautaire de Sarreguemines Moselle
Session de 15 minutes. Dès 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Venez découvrir la réalité virtuelle et plongez dans un univers à 360°, incroyablement immersif.
Mettez un casque qui recouvre vos yeux et laissez-vous transporter. Un écran en arrière-plan permet aux personnes qui vous accompagnent de partager avec vous cette animation. Essayez-vous à différents jeux, faites le plein de sensations fortes, volez avec des aigles ou devenez un aventurier redoutable. Tout vous est possible !
Que vous souhaitiez découvrir cette nouvelle technologie ou que vous soyez amateur de sensations fortes, vous y trouverez votre bonheur.
Médiathèque communautaire de Sarreguemines 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est 03 87 28 60 80 https://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/
Biblis en folie 2025
© Médiathèque communautaire de Sarreguemines